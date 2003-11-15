Иванчик (Векшина) Галина Александровна
Место рожденияс. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Дата рождения04.10.1943
Дата смерти15.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1943
с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Бракосочетание
20.02.1965
Рождение ребёнка
08.05.1966
Рождение ребёнка
04.03.1969
Рождение ребёнка
29.05.1973
Рождение ребёнка
11.05.1978
Рождение ребёнка
26.01.1983
Смерть
15.11.2003