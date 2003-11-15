Иванчик (Векшина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванчик (Векшина) Галина Александровна

Иванчик (Векшина) Галина Александровна

Место рождения

с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области

Дата рождения

04.10.1943

Дата смерти

15.11.2003

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1943

Отец: Векшин Александр Иванович

Мать: Петухова Екатерина Фёдоровна

с. Ново-Троицкое, Гаринский район, Свердловской области
Бракосочетание
20.02.1965

Муж: Иванчик Николай Степанович

Старая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванчик Николай Степанович

Старая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванчик Николай Степанович

Старая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванчик Николай Степанович

Старая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванчик Николай Степанович

Старая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванчик Николай Степанович

Старая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Смерть
15.11.2003
Старая Ляля, Новолялинский, Свердловская область

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