(Кошкина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кошкина) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин Алексей Матвеевич

Мать: Кошкина Феклина Кузминична

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