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Первакова Марфа Васильева

Место рождения

Челохово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Челохово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
10.10.1742

Муж: Перваков Семен Саввов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Перваков Аким Семенов

Отец ребёнка: Перваков Семен Саввов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Перваков Феофил (Феофан) Семенов

Отец ребёнка: Перваков Семен Саввов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Перваков Савва Семенов

Отец ребёнка: Перваков Семен Саввов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1781
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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