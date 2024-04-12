Первакова Марфа Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Бракосочетание
10.10.1742
ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Перваков Семен Саввов
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Перваков Феофил (Феофан) Семенов
Отец ребёнка: Перваков Семен Саввов
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Перваков Семен Саввов
Смерть
1781