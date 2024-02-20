Золото (Сеферова) Мария Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
17.09.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-41,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-42
Рождение ребёнка
03.02.1902
Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-65,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-65,
Рождение ребёнка
30.08.1903
Сын: Золото Александрович Федорович
Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-167,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-167
Рождение ребёнка
20.08.1905
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-101,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-102
Рождение ребёнка
12.09.1907
Дочь: Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-31,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-10,кадр-32
Рождение ребёнка
08.02.1912
Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-9,зап-15,ГАДО,Ф - 426-2-13,кадр-10.
Смерть
Неизвестно