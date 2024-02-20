Золото (Сеферова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Сеферова) Мария Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
17.09.1901

Муж: Золото Федор Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-41,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-42
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Золото Ефимий Федорович

Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-65,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-65,
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Золото Александрович Федорович

Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-167,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-167
Рождение ребёнка
20.08.1905

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-101,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-102
Рождение ребёнка
12.09.1907

Дочь: Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-31,зап.-97,ГАДО,Ф - 426-2-10,кадр-32
Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Золото Кирьян Федорович

Отец ребёнка: Золото Федор Кирьянович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-9,зап-15,ГАДО,Ф - 426-2-13,кадр-10.
Смерть
Неизвестно
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