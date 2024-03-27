Мялика Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мялика Вторая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Хубби

Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ахмадеев Хамидулла

Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Хуббаниса

Отец ребёнка: Бикбавов Ахмади

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикбавов Ахмади

Смерть
Неизвестно
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