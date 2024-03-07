Амосов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амосова Наиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амосова) Римма
Мать ребёнка: Амосова Наиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амосова) Рита
Мать ребёнка: Амосова Наиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Василий
Мать ребёнка: Амосова Наиля
Смерть
2010