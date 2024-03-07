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Амосов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Амосов Александр Дмитриевич

Мать: Амосова (Малькова) Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Наиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амосова) Римма

Мать ребёнка: Амосова Наиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амосова) Рита

Мать ребёнка: Амосова Наиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Василий

Мать ребёнка: Амосова Наиля

Смерть
2010

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