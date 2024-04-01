(Иевлева) Клавдия Варфоломеевна
Место рождениядеревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения03.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1911
деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно