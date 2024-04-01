(Иевлева) Клавдия Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иевлева) Клавдия Варфоломеевна

Место рождения

деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1911

Отец: Иевлев Варфоломей Памфилович

Мать: Иевлева Матрона Андреевна

деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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