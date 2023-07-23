Бирюкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Родичев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родичев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родичев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Родичев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родичев Федор
Смерть
Неизвестно