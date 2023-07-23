Бирюкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Иван Фомич

Мать: Бирюкова Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Родичев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родичев Петр Федорович

Отец ребёнка: Родичев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родичев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Родичев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родичев Федор

Смерть
Неизвестно
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