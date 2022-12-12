Иенсен Давид Иванович
Место рожденияКопенгаген
Дата рождения19.11.1816
Дата смерти23.01.1902
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1816
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Копенгаген
Рождение ребёнка
19.05.1846
Сын: Иенсен Константин Давидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1854
Сын: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1858
Сын: Неизвестно Луис Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
skulptor
Работа или профессия
Неизвестно
C M Weighman
Работа или профессия
Неизвестно
фабрикант
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Смерть
23.01.1902
Похороны
Неизвестно
Смоленское Лютеранское Кладбище Санкт-Петербург