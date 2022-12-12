Иенсен Давид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИенсен Давид Иванович

Иенсен Давид Иванович

avatar

Место рождения

Копенгаген

Дата рождения

19.11.1816

Дата смерти

23.01.1902

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1816

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Копенгаген
Рождение ребёнка
19.05.1846

Сын: Иенсен Константин Давидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1854

Сын: Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1858

Сын: Неизвестно Луис Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
skulptor
Работа или профессия
Неизвестно
C M Weighman
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
фабрикант
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор
Смерть
23.01.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское Лютеранское Кладбище Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close