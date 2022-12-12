Талдыкина Аксинья Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Аксинья Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Талдыкина Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Александрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Талдыкина Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Талдыкин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Талдыкин Петр Семенович

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Семен Александрович

Смерть
Неизвестно
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