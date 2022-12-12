Талдыкина Аксинья Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Талдыкина Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Александрович
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Талдыкина Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Александрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Талдыкин Владимир Семенович
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Александрович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно