Березина (Баширова) Эльвира Ринатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Рождение ребёнка
04.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Максим
Бракосочетание
Около 2015
Муж: Березин Максим
Развод
2017
Муж: Березин Максим
Рождение ребёнка
04.02.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Максим