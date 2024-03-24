Березина (Баширова) Эльвира Ринатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Баширова) Эльвира Ринатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Баширов Ринат Вагизович

Мать: Баширова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
04.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Максим

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 2015

Муж: Березин Максим

Москва, город федерального значения Москва
Развод
2017

Муж: Березин Максим

Рождение ребёнка
04.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Максим

Москва, город федерального значения Москва
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