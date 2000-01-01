Бочков Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1916 ст.
Сын: Бочков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Бочкова Серафима Гаврииловна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Крестьянин Змиевской волости Данковского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно