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Боженов Кирилл Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

До 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1740 г.р.
Около 1765 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Боженов Кузьма Малафеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Катерина Кирилловна

Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Устин Кириллов

Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Анна Кириллова

Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Ульяна Кирилловна

Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Фома Кириллов

Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Савелий (Василий) Кириллов

Мать ребёнка: Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Алексей Кириллов

Мать ребёнка: Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Трофим Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Фёкла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
До 1812
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