Боженов Кирилл Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиДо 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Боженов Кузьма Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Катерина Кирилловна
Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Устин Кириллов
Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Анна Кириллова
Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Ульяна Кирилловна
Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Фома Кириллов
Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Боженова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Савелий (Василий) Кириллов
Мать ребёнка: Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Алексей Кириллов
Мать ребёнка: Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Трофим Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
До 1812