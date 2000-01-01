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Трофимова Лена Анатольевна
Трофимова Лена Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1989
Пол
Женский
Отец
Степанов Анатолий Васильевич
Мать
Степанова Наталья Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1989
Отец:
Степанов Анатолий Васильевич
Мать:
Степанова Наталья Михайловна
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