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Карчевская Лидия Марковна

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Место рождения

село Ставище, Брусиловский район Житомирская область

Дата рождения

23.12.1922

Дата смерти

10.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922

Отец: Гайдамак Марко Маркович

Мать: Гайдамак Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1941

Дочь: Воронцова (Токарева) Галина Петровна

Отец ребёнка: Токарев Петр Васильевич

Бракосочетание
21.09.1960

Муж: Карчевский Анатолий Иосифович

Львов, Львівська область
Смерть
10.05.2018
Скончалась в городе Львове

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