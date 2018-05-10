Карчевская Лидия Марковна
Место рождениясело Ставище, Брусиловский район Житомирская область
Дата рождения23.12.1922
Дата смерти10.05.2018
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922
Отец: Гайдамак Марко Маркович
Мать: Гайдамак Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1941
Дочь: Воронцова (Токарева) Галина Петровна
Отец ребёнка: Токарев Петр Васильевич
Бракосочетание
21.09.1960
Львов, Львівська область
Смерть
10.05.2018
Скончалась в городе Львове