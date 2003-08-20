Пьянков Даниил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянков Даниил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2003

Отец: не указан

Мать: Пьянкова Вероника Юрьевна

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