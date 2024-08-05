Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Леонтий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Аксинья (Ксения) Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Гавриил Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно