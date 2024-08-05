Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Леонтий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Аксинья (Ксения) Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Гавриил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1732

Сын: Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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