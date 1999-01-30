Камынина Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камынина Раиса Петровна

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Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

30.01.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Камынин Петр Семенович

Мать: Горбушкина Мария Ивановна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Валентин Николаевич

Смерть
30.01.1999

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