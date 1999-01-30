Камынина Раиса Петровна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти30.01.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Камынин Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Смерть
30.01.1999