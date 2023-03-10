Маркел Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Петр Маркелов
Мать ребёнка: Агрофена Федотова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Макар Маркелов
Мать ребёнка: Агрофена Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анплей Маркелов
Мать ребёнка: Агрофена Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарас Маркелов
Мать ребёнка: Агрофена Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Маркелов
Мать ребёнка: Агрофена Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варлам Маркелов
Мать ребёнка: Агрофена Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгмен Маркелов
Мать ребёнка: Агрофена Федотова
Смерть
Неизвестно