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Маркел Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Петр Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Петр Маркелов

Мать ребёнка: Агрофена Федотова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Макар Маркелов

Мать ребёнка: Агрофена Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анплей Маркелов

Мать ребёнка: Агрофена Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас Маркелов

Мать ребёнка: Агрофена Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Маркелов

Мать ребёнка: Агрофена Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варлам Маркелов

Мать ребёнка: Агрофена Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгмен Маркелов

Мать ребёнка: Агрофена Федотова

Смерть
Неизвестно
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