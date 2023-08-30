Мосеева Фекла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосеева Фекла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мосеев Евстигней Дмитриевич

Отец ребёнка: Мосеев Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
06.12.1913

Дочь: Шабалина Федора Дмитриевна

Отец ребёнка: Мосеев Дмитрий Осипович

Зубаревской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мосеева Мосеева Дмитриевна

Отец ребёнка: Мосеев Дмитрий Осипович

Смерть
Неизвестно
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