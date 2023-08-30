Мосеева Фекла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мосеев Евстигней Дмитриевич
Отец ребёнка: Мосеев Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
06.12.1913
Дочь: Шабалина Федора Дмитриевна
Отец ребёнка: Мосеев Дмитрий Осипович
Зубаревской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мосеева Мосеева Дмитриевна
Отец ребёнка: Мосеев Дмитрий Осипович
Смерть
Неизвестно