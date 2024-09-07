Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна
Место рождения
Дата рождения31.05.1919
Дата смерти26.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1919
Работа или профессия
Неизвестно
официантка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1938
Сын: Стригоцкий Милентий Яковлевич
Отец ребёнка: Стригоцкий Яков Милеевич
Рождение ребёнка
02.09.1941
Дочь: Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Стригоцкий Яков Милеевич
Смерть
26.03.1981
Причина смерти: сердечная болезнь