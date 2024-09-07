Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

31.05.1919

Дата смерти

26.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1919

Отец: Неронов Филимон Дмитриевич

Мать: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
официантка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стригоцкий Яков Милеевич

Рождение ребёнка
22.02.1938

Сын: Стригоцкий Милентий Яковлевич

Отец ребёнка: Стригоцкий Яков Милеевич

Рождение ребёнка
02.09.1941

Дочь: Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Стригоцкий Яков Милеевич

Смерть
26.03.1981
Причина смерти: сердечная болезнь

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