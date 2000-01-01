Дорохина Велика Младенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Велика Младенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

27.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохин Александър

Отец ребёнка: Дорохин Никита Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохин Никита Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин Никита Моисеевич

Смерть
27.05.1988
Ружинци, България
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