Дорохина Велика Младенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смерти27.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохин Александър
Отец ребёнка: Дорохин Никита Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохин Никита Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1988
Ружинци, България