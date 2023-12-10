Алёшина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1962

Сын: Алёшин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Алёшин Владимир

Рождение ребёнка
04.08.1965

Сын: Алёшин Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Алёшин Владимир

Рождение ребёнка
08.03.1973

Сын: Алёшин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Алёшин Владимир

Рождение ребёнка
08.03.1973

Сын: Алёшин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Алёшин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гадованная Марина Владимировна

Отец ребёнка: Алёшин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Алёшин Владимир

Смерть
Неизвестно
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