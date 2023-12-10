Алёшина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1962
Сын: Алёшин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Алёшин Владимир
Рождение ребёнка
04.08.1965
Отец ребёнка: Алёшин Владимир
Рождение ребёнка
08.03.1973
Сын: Алёшин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Алёшин Владимир
Рождение ребёнка
08.03.1973
Сын: Алёшин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Алёшин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадованная Марина Владимировна
Отец ребёнка: Алёшин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алёшин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Алёшин Владимир
Смерть
Неизвестно