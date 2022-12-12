Третьяк Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1955
Бракосочетание
18.02.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности