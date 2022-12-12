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Третьяк Виктор Алексеевич

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Место рождения

Комсомольский, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

15.12.1955

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1955

Отец: Третьяк Алексей Николаевич

Мать: Третьяк Валентина Альбертовна

Комсомольский, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
18.02.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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