Каратаев Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Коротаева) Авдотья Матвеевна
Мать ребёнка: Каратаева (Иванова) Екатерина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна
Мать ребёнка: Каратаева (Иванова) Екатерина
Смерть
Неизвестно