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Каратаев Матвей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Каратаев Григорий Филиппович

Мать: Каратаева (Те(И)Рентьева) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каратаева (Иванова) Екатерина

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Коротаева) Авдотья Матвеевна

Мать ребёнка: Каратаева (Иванова) Екатерина

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Мать ребёнка: Каратаева (Иванова) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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