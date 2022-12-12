Гуселетов Зиновий Иванович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Гуселетов Иван Егорович
Мать: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Прасковья Зиновьевна
Мать ребёнка: Гуселетова ?
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гуселетов Иван Зиновьевич
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гуселетов Василий Зиновьевич
Мать ребёнка: Гуселетова ?
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова ?
Смерть
Неизвестно
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи