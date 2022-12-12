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Гуселетов Зиновий Иванович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гуселетов Иван Егорович

Мать: Гуселетова ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Прасковья Зиновьевна

Мать ребёнка: Гуселетова ?

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гуселетов Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гуселетов Василий Зиновьевич

Мать ребёнка: Гуселетова ?

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова ?

Смерть
Неизвестно
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
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