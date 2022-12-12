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Мальцева Дьяконова Елена Александровна

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Место рождения

Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

07.06.1975

Пол

Женский

Отец

С ? по 1975 г.р.

Мать

С ? по 1983 г.р.

Муж

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1975

Отец: Дьяконов Александр Васильевич

Мать: Дьяконова Сидорова Валентина Ивановна

Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Анатольевич

Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
11.09.1995

Дочь: Мальцева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Анатольевич

Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Сергей Анатольевич

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