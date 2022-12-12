Мальцева Дьяконова Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения07.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1975
Рождение ребёнка
21.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
11.09.1995
Дочь: Мальцева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно