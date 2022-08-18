Буланова Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНе указана
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Буланова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Попова-Буланова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
Сын: Буланов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
Дочь: Буланова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть