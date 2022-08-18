Буланова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланова Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Буланова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Попова-Буланова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич

Рождение ребёнка

Сын: Буланов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич

Рождение ребёнка

Дочь: Буланова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланов-Дядя По Матери Алексей-Леонид Андреевич

Смерть
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