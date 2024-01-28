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Алаев Кузьма Лукоянович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

26.06.1773

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Лукоян (Отец Никифора Павла И Кузьмы) (Отец Никифора, Павла И Кузьмы)

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаева Авдотья Перфиловна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Алаева) Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Алаева) Авдотья Кузьминична

Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Наталья 2-Я Кузьминична

Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Алаев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Алаев Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
26.06.1773

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