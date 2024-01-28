Алаев Кузьма Лукоянович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти26.06.1773
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Лукоян (Отец Никифора Павла И Кузьмы) (Отец Никифора, Павла И Кузьмы)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Алаева) Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Алаева) Авдотья Кузьминична
Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Наталья 2-Я Кузьминична
Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Алаев Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Алаева Авдотья Перфиловна
Смерть
26.06.1773