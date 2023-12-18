Гультяев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти06.01.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1889 ст.
Дочь: Гультяева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Гультяева Елена Тимофеевна
Бракосочетание
10.01.1899 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1900 ст.
Сын: Гультяев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Гультяева Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гультяева Агриппина Андреевна
Смерть
06.01.1904 ст.