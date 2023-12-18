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Гультяев Иван Михайлович

Место рождения

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

06.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.05.1889 ст.

Дочь: Гультяева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Гультяева Елена Тимофеевна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.01.1899 ст.

Жена: Гультяева Агриппина Андреевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1900 ст.

Сын: Гультяев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Агриппина Андреевна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гультяева Агриппина Андреевна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
06.01.1904 ст.
Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

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