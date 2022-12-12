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Настасья
Настасья
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Место рождения
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1838
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яков
1815 г.р.
Мать
Афимья
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Яков
Мать:
Афимья
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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