Полиевкт Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смерти31.03.1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Иван Полиевктович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Петр Полиевктович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Гурий Полиевктович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
31.03.1729
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
31.03.1729