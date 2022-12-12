Полиевкт Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полиевкт Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

31.03.1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Иван Полиевктович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Петр Полиевктович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Гурий Полиевктович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Похороны
31.03.1729
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
31.03.1729
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
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