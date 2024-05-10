Фокин Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения11.06.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1899 ст.
№ 19. рожден 11 июня 1899 г., крещен 11. Андрей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова об... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно