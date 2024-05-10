Фокин Андрей Степанович 11.06.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Андрей Степанович

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

11.06.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1899 ст.

Отец: Фокин Степан Филиппович

Мать: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 19. рожден 11 июня 1899 г., крещен 11. Андрей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова об... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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