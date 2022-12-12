Гуляев-Зайцев Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения03.10.1896
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1801 по 1907
Рождение
03.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907 по 1915
Место жительства
С 1915 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1932
Место жительства
С 1932 по 1939
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1953
Смерть
1986