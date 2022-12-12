Гуляев-Зайцев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляев-Зайцев Сергей Александрович

Гуляев-Зайцев Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

03.10.1896

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1801 по 1907
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение
03.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1907 по 1915
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1915 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1923
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1923 по 1932
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1932 по 1939
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1953
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1986
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close