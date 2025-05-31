Лагутина Игнатова (Митяшина) Евгения Александровна
женский, родилась 10.12.1991, с. Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР
ОтецМитяшин Александр Николаевич08.12.1966 г.р.
Супруги
Лагутин Дмитрий Александрович19.07.1990 г.р.
Дети
Лагутина (Игнатова) ЛЮБОВЬ Александровна20.11.2011 г.р.
Лагутин Савелий Дмитриевич07.07.2016 г.р.Показать еще 1
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Рождение
10.12.1991
Отец: Митяшин Александр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
с. Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР
Рождение ребёнка
20.11.2011
Дочь: Лагутина (Игнатова) ЛЮБОВЬ Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
24.04.2015
Рождение ребёнка
07.07.2016
Сын: Лагутин Савелий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лагутин Дмитрий Александрович
г.Сыктывкар
Рождение ребёнка
02.11.2023
Дочь: Лагутина Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Лагутин Дмитрий Александрович
г. Сыктывкар Республика Коми.