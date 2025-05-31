Лагутина Игнатова (Митяшина) Евгения Александровна 10.12.1991 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лагутина Игнатова (Митяшина) Евгения Александровна

Автор
ЕЛ
Лагутина Е.

женский, родилась 10.12.1991, с. Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР

Отец
Митяшин Александр Николаевич08.12.1966 г.р.
Супруги
Лагутин Дмитрий Александрович19.07.1990 г.р.
Дети
Лагутина (Игнатова) ЛЮБОВЬ Александровна20.11.2011 г.р.
Лагутин Савелий Дмитриевич07.07.2016 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1991

Отец: Митяшин Александр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

с. Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР

Рождение ребёнка
20.11.2011

Дочь: Лагутина (Игнатова) ЛЮБОВЬ Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
24.04.2015

Муж: Лагутин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
07.07.2016

Сын: Лагутин Савелий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лагутин Дмитрий Александрович

г.Сыктывкар

Рождение ребёнка
02.11.2023

Дочь: Лагутина Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Лагутин Дмитрий Александрович

г. Сыктывкар Республика Коми.

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