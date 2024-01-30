Смирнов Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Валерий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1985

Отец: Смирнов Виктор

Мать: Смирнова Наталья

Рождение ребёнка
06.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Елена

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