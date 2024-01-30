Смирнов Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1985
Отец: Смирнов Виктор
Мать: Смирнова Наталья
Рождение ребёнка
06.04.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Елена