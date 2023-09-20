Авруцкий Лейба Аронович
Место рождения
Дата рождения1828 или 1830
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1830
Отец: Авруцкий Арон Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (дев.Авруцкая) Веля Лейбовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (дев.Авруцкая) Ита Лейбовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1875