Авруцкий Лейба Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвруцкий Лейба Аронович

Авруцкий Лейба Аронович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1828 или 1830

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1830

Отец: Авруцкий Арон Лейбович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (дев.Авруцкая) Веля Лейбовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (дев.Авруцкая) Ита Лейбовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Авруцкий Иось Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1875

Мы используем куки для улучшения работы сайта.