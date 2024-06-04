Сентемова (Логинова) Агафья Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: (Сентемова) Марина Герасимова
Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Сентемов Прокофей Герасимов
Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Сентемов Иван (Мл) Герасимов
Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Сентемова Федосья Герасимова
Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Сентемова Лукерья Герасимова
Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров
Смерть
После 1762