Сентемова (Логинова) Агафья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемова (Логинова) Агафья Сергеева

Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Логинов Сергей Иванов

Мать: Логинова (Лошкина) Акулина Никифорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Герасим Макаров

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: (Сентемова) Марина Герасимова

Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Сентемов Иван Герасимов

Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сентемов Прокофей Герасимов

Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Сентемов Иван (Мл) Герасимов

Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Сентемова Федосья Герасимова

Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Сентемова Лукерья Герасимова

Отец ребёнка: Сентемов Герасим Макаров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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