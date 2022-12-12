Коновалов Алексей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Иван
Мать: Коновалова Марфа
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Коновалова ?
Рождение ребёнка
1925
Сын: Коновалов Василий
Мать ребёнка: Коновалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Виктор
Мать ребёнка: Коновалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Виталий
Мать ребёнка: Коновалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Евдокия
Мать ребёнка: Коновалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова ?
Смерть
Неизвестно