Петров Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1981

Сын: Петров Андрей Александрович

Мать ребёнка: Петрова Верховская Зоя Александровна

Рождение ребёнка
26.04.1988

Сын: Петров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Петрова Верховская Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Юрий Александрович

Мать ребёнка: Петрова Верховская Зоя Александровна

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