Петров Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1981
Сын: Петров Андрей Александрович
Мать ребёнка: Петрова Верховская Зоя Александровна
Рождение ребёнка
26.04.1988
Сын: Петров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Петрова Верховская Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Юрий Александрович
Мать ребёнка: Петрова Верховская Зоя Александровна