Малафей Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1846
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Макар Малафеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Владимир Малафеевич
Мать ребёнка: Агриппина Павлова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михаил Малафеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1846