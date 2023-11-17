Малафей Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафей Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Настасья Семенова

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Макар Малафеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Владимир Малафеевич

Мать ребёнка: Агриппина Павлова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Михаил Малафеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1846
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