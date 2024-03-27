Халиков Миннихан
Место рожденияд.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Дата рождения1920
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Мать: Суфия
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Рамазанова Клара
Мать ребёнка: Ахметова Газиза
Рождение ребёнка
10.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметова Газиза
Смерть
1953