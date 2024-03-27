Халиков Миннихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиков Миннихан

Место рождения

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР

Дата рождения

1920

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: Суфия

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Рамазанова Клара

Мать ребёнка: Ахметова Газиза

Рождение ребёнка
10.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Газиза

Смерть
1953
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