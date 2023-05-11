Мартынович Кондрат Иосифович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Мартынович Иосиф Харитонович
Мать: Мартынович Анастасия
Место жительства
Между 1816 и 1834
из дома 17 в дом 13
Бракосочетание
Около 1833
Поручитель
06.04.1838
Лаврентий Иосифович Мартынович и Елена Семеновна Иванова
Рождение ребёнка
09.04.1838
Дочь: (Мартынович) Александра Кондратьевна
Мать ребёнка: (Каптович ?) Агрипина Демидовна
Рождение ребёнка
28.07.1840
Дочь: (Мартынович) Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: (Каптович ?) Агрипина Демидовна
Рождение ребёнка
14.12.1842
Сын: Мартынович Павел Кондратьевич
Мать ребёнка: (Каптович ?) Агрипина Демидовна
Бракосочетание
21.04.1844
Рождение ребёнка
11.01.1846
Сын: Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Зый / Мартынович Софья Максимовна
Бракосочетание
05.02.1856
Место жительства
1858
дом №14 (он же 13 в 1850)
Смерть
Неизвестно