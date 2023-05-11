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Мартынович Кондрат Иосифович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Мартынович Иосиф Харитонович

Мать: Мартынович Анастасия

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
Между 1816 и 1834
Ялча, Червенский район, Минская область
из дома 17 в дом 13
Бракосочетание
Около 1833

Жена: (Каптович ?) Агрипина Демидовна

Поручитель
06.04.1838
Лаврентий Иосифович Мартынович и Елена Семеновна Иванова
Рождение ребёнка
09.04.1838

Дочь: (Мартынович) Александра Кондратьевна

Мать ребёнка: (Каптович ?) Агрипина Демидовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.07.1840

Дочь: (Мартынович) Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: (Каптович ?) Агрипина Демидовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.12.1842

Сын: Мартынович Павел Кондратьевич

Мать ребёнка: (Каптович ?) Агрипина Демидовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
21.04.1844

Жена: Зый / Мартынович Софья Максимовна

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.01.1846

Сын: Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Зый / Мартынович Софья Максимовна

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
05.02.1856

Жена: (Забавская) Арина Кириловна

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Место жительства
1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №14 (он же 13 в 1850)
Смерть
Неизвестно

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