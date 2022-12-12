Губский Стефан Евфимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Губский Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Софья Стефанова
Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Устинья Стефанова
Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ефросинья Стефанова
Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Лукерья Стефанова
Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова
Рождение ребёнка
05.05.1799
Сын: Губский Феодосий Стефанов
Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 77об-78 - рождение
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Стефанова
Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губская Пелагея Мехедова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1796