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Губский Стефан Евфимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Губский Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Софья Стефанова

Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Устинья Стефанова

Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ефросинья Стефанова

Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Лукерья Стефанова

Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова

Рождение ребёнка
05.05.1799

Сын: Губский Феодосий Стефанов

Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 77об-78 - рождение
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Стефанова

Мать ребёнка: Губская Пелагея Мехедова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская Пелагея Мехедова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1796
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