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Шайхутдинова Альфия Равиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1967

Отец: Алимов Равил Якупович

Мать: Алимова Роза Махмутовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайхутдинов Рамазан

Рождение ребёнка
23.08.1988

Дочь: Худбеева Лилия Рамазановна

Отец ребёнка: Шайхутдинов Рамазан

Рождение ребёнка
20.05.1998

Дочь: Шафиева Юлия Рамазановна

Отец ребёнка: Шайхутдинов Рамазан

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