Шайхутдинова Альфия Равиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1967
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1967
Отец: Алимов Равил Якупович
Мать: Алимова Роза Махмутовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайхутдинов Рамазан
Рождение ребёнка
23.08.1988
Дочь: Худбеева Лилия Рамазановна
Отец ребёнка: Шайхутдинов Рамазан
Рождение ребёнка
20.05.1998
Дочь: Шафиева Юлия Рамазановна
Отец ребёнка: Шайхутдинов Рамазан