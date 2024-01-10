Демьян (Дамиан) ?? Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабыч Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?? Мария Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?? Мария Фомина
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: ?? Мария Фомина
Рождение ребёнка
19.10.1836
Сын: Бабыч Димитрий Дамианович
Мать ребёнка: ?? Мария Фомина
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839
Дочь: Даниляка (Бабич) Татиана Демьяновна
Мать ребёнка: ?? Мария Фомина
Макеевка, Чернігівська область