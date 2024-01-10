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Демьян (Дамиан) ?? Васильевич

Место рождения

Яготин, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабыч Василий

Мать: не указана

Яготин, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?? Мария Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?? Мария Фомина

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бабич Савва Демьянович

Мать ребёнка: ?? Мария Фомина

Рождение ребёнка
19.10.1836

Сын: Бабыч Димитрий Дамианович

Мать ребёнка: ?? Мария Фомина

Яготин, Київська область
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839

Дочь: Даниляка (Бабич) Татиана Демьяновна

Мать ребёнка: ?? Мария Фомина

Макеевка, Чернігівська область

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