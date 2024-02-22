Спиркина (Михеичева) Ирина Дометьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиркина (Михеичева) Ирина Дометьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1887 ст.

Муж: Спиркин Илья Михеевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Жених вторым браком. Православные. По жениху: крестьяне сельца Прудов: Илларион Матвеев Спиркин и Аким Прокопьев Бакунов По невесте: крестьяне: села Новгородского Флор Егоров Варфоломеев и сельца Пруд... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1893 ст.

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Спиркин Илья Михеевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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