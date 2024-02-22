Спиркина (Михеичева) Ирина Дометьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
17.05.1887 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Жених вторым браком. Православные. По жениху: крестьяне сельца Прудов: Илларион Матвеев Спиркин и Аким Прокопьев Бакунов По невесте: крестьяне: села Новгородского Флор Егоров Варфоломеев и сельца Пруд... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1893 ст.
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Спиркин Илья Михеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно