Мамсурова (Жантиева) Гани Хатахцикоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Жантиева) Гани Хатахцикоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жантиев Хатахцико Афаевич

Мать: Жантиева Кыз Мисостовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мамсуров Хан-Гирей

Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мамсуров Индрис

Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мамсуров Таго

Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мамсуров Султан

Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза

Рождение ребёнка
1876

Сын: Мамсуров Магомет

Отец ребёнка: Мамсуров Хамурза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Хамурза

Смерть
Неизвестно
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