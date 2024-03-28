Милованов Пётр
Место рождениястанция Пригорово
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Милованов Максим Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милованова Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно