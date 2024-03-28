Милованов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованов Пётр

Место рождения

станция Пригорово

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Милованов Максим Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милованова Тамара

Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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