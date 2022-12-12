Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1868 ст.

Дочь: Кислова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кислов Иван Лукьянович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.05.1869 ст.

Сын: Кислов Семён Иванович

Отец ребёнка: Кислов Иван Лукьянович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Сын: Кислов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Кислов Иван Лукьянович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.02.1876 ст.

Дочь: Сакулина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кислов Иван Лукьянович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислов Иван Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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