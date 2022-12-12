Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1868 ст.
Дочь: Кислова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кислов Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
23.05.1869 ст.
Отец ребёнка: Кислов Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Отец ребёнка: Кислов Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
20.02.1876 ст.
Дочь: Сакулина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кислов Иван Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно